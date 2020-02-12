Украинская певица Джамала, победившая в 2016 году на «Евровидении», сообщила поклонникам, что ждет второго ребенком. Доказательством того, что в семье артистки скоро произойдет пополнение, стало фото, где у Сусаны (Сусана Джамаладинова — настоящее имя певицы) уже заметен живот. «Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, как взвешенная крупа, норма.Но ты постучал, дал знак, что здесь, пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя,Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний!», — написала Джамала в Instagram. «Поздравляю, Джа! Давно уже догадалась, если честно», «Чудесная новость», «Поздравляю. Счастья и здоровья ребеночку и вам», «Дааааа! Знала! Поздравляю. Люблю всем сердцем!», «Крутяк!», — поздравили Сусану в комментариях.Наибольшая известность к Сусане Джамаладиновой пришла после ее победы на «Евровидении-2016». В том же году она стала народной артисткой Украины. До знакомства с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым в 2016 году Джамала говорила, что у нее нет времени на личную жизнь. Но уже через полгода вышла за него замуж, а в марте 2018 года певица родила первенца, которого назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!