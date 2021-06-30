36-летняя «Чудо-женщина» Галь Гадот родила третью дочь

«Чудо-женщина» Галь Гадот поделилась с поклонниками радостной новостью — в 36 лет она стала мамой в третий раз. В блоге актриса опубликовала семейный снимок, на котором она, ее супруг Ярон Версано и трое детей лежат на большой кровати. Старшая дочь актрисы — 9-летняя Альма во время съемки держала на руках новорожденную малышку, вторая — 4-летняя Майа прижималась к матери.