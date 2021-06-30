36-летняя «Чудо-женщина» Галь Гадот родила третью дочь
«Чудо-женщина» Галь Гадот поделилась с поклонниками радостной новостью — в 36 лет она стала мамой в третий раз. В блоге актриса опубликовала семейный снимок, на котором она, ее супруг Ярон Версано и трое детей лежат на большой кровати. Старшая дочь актрисы — 9-летняя Альма во время съемки держала на руках новорожденную малышку, вторая — 4-летняя Майа прижималась к матери.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/gal_gadot
Новорожденную малышку назвали Даниэллой.
«Моя невероятная семья! Невозможно быть более благословенной, счастливой (и уставшей). Мы так рады, что у нас появилась Даниэлла. Желаю всем любви и здоровья. Галь», — подписала звезда Голливуда трогательный снимок.
Галь Гадот вышла замуж за бизнесмена Ярона Версано в 2008 году.
Актриса родилась в Израиле, в городе Петах-Тиква. В 2004-м 18-летняя Галь Гадот завоевала титул «Мисс Израиль», а позже начала карьеру в кино. На ее счету — 76 ролей в кино.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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