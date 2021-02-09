«Чудо-женщина» Галь Гадот поделилась главными секретами своих роскошных волос
Как передает Women’s Health, Галь Гадот поделилась своими секретами ухода за шевелюрой, которые помогут и ваши волосы сделать такими же, как и у Чудо-женщины. Вся бьюти-рутина актрисы очень доступна и точно поможет вам как минимум забыть о секущихся кончиках. Первое правило звезды – по возможности дать волосам высохнуть естественным путем. «Я каждый день мою голову, хотя многие говорят мне не делать этого, но, если вы хотите позаботиться о своих волосах, не сушите их феном», – заявила он в одном из интервью.
Также Галь обожает укрепляющие сыворотки для волос, которые не позволяют им обезвоживаться и укрепляют корневую систему. Вариантов очень много, выбирайте любой и по инструкции наносите средство по проборам, а затем растирайте пальцами. Кроме того, для мытья актриса использует только мягкие шампуни – это необходимость для всех, кто, как и она, моет голову каждый день. Для того, чтобы освежить прическу Галь, ее парикмахер посоветовал ей пользоваться сухим шампунем, освежающим кожу головы и возвращающим волосам объем. И последняя рекомендация от звезды – по возможности собирать волосы наверх в пучок: «Это очень практично и быстро, не надо возиться. А придания образу яркости достаточно накрасить губы красной помадой», ¬¬– отметила Гадот.
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Фото: Globallookpress.com
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