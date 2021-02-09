«Чудо-женщина» Галь Гадот поделилась главными секретами своих роскошных волос

Также Галь обожает укрепляющие сыворотки для волос, которые не позволяют им обезвоживаться и укрепляют корневую систему. Вариантов очень много, выбирайте любой и по инструкции наносите средство по проборам, а затем растирайте пальцами. Кроме того, для мытья актриса использует только мягкие шампуни – это необходимость для всех, кто, как и она, моет голову каждый день. Для того, чтобы освежить прическу Галь, ее парикмахер посоветовал ей пользоваться сухим шампунем, освежающим кожу головы и возвращающим волосам объем. И последняя рекомендация от звезды – по возможности собирать волосы наверх в пучок: «Это очень практично и быстро, не надо возиться. А придания образу яркости достаточно накрасить губы красной помадой», ¬¬– отметила Гадот.

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