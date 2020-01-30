33-летняя звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер ждет второго ребенка
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Фото: Getty Images
Звезда сериала «Сплетница» — 33-летняя Лейтон Мистер и ее супруг Адам Броди ждут второго ребенка. У пары уже растет 4-летняя дочь Арло.
Исполнительница роли Блэр Уолдорф в нашумевшем сериале станет мамой во второй раз уже скоро. Во время прогулки в Лос-Анджелесе Лейтон Мистер сфотографировали без макияжа и с уже большим животом. Актриса видела, что ее снимают, улыбалась и светилась от счастья.
Лейтон Мистер и звезда фильма «Шазам» Адам Броди поженились в 2015 году, через два года после начала своего романа. У супругов уже есть дочь Арло, и вскоре у нее появится брат или сестра.
Фото: Getty Images
В Сети поздравляют Лейтон и Адама со скорым прибавлением. Сами актеры пока не комментируют изменения в семейной жизни. «Выглядит Лейтон неважно, но мы ее любим и поздравляем», — пишут поклонники актрисы. Фотографии беременной Лейтон опубликовало издание Daily Mail.
Лейтон Мистер и Адам Броди о рождении первой дочери сообщили некоторое время спустя. Поэтому поклонники пары не ждут, что они сразу расскажут о появлении на свет своего второго малыша. Актриса охотно дает интервью о своей работе и ролях, но про личную жизнь не любит распространяться.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News
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