33-летняя звезда сериала «Сплетница» Лейтон Мистер ждет второго ребенка

Исполнительница роли Блэр Уолдорф в нашумевшем сериале станет мамой во второй раз уже скоро. Во время прогулки в Лос-Анджелесе Лейтон Мистер сфотографировали без макияжа и с уже большим животом. Актриса видела, что ее снимают, улыбалась и светилась от счастья.

Лейтон Мистер и звезда фильма «Шазам» Адам Броди поженились в 2015 году, через два года после начала своего романа. У супругов уже есть дочь Арло, и вскоре у нее появится брат или сестра.