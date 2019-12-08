34-летняя Агния Кузнецова родила и показала первую фотографию крошечного сына

Актриса Агния Кузнецова и хореограф Максим Петров счастливы в браке уже более трех лет. Теперь они впервые стали родителями.

«Спасибо, Господи!!!))) Сын. Моя вселенная )))))», — написала молодая мама под нежной фотографей, на которой она прикрывает лицо малышу.