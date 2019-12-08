34-летняя Агния Кузнецова родила и показала первую фотографию крошечного сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Агнии Кузнецовой
Актриса Агния Кузнецова и хореограф Максим Петров счастливы в браке уже более трех лет. Теперь они впервые стали родителями.
«Спасибо, Господи!!!))) Сын. Моя вселенная )))))», — написала молодая мама под нежной фотографей, на которой она прикрывает лицо малышу.
Мальчик появился на свет 7 декабря. О его появлении на свет сообщил Максим Петров.
«Я стал папой», — оповестил он подписчиков своего блога.
О том, что Агния Кузнецова беременна первенцем, поклонники актрисы и представители прессы узнали в июне этого года, когда на церемонии открытия 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр» будущая мама появилась в объемном белом платье, которое не смогло скрыть ее округлившийся живот.
Редакция Passion.ru поздравляет новоиспеченных родителей!
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!