33-летняя Агния Кузнецова беременна первенцем

33-летняя актриса Агния Кузнецова уже более трех лет счастлива в браке с хореографом Максимом Петровым. В Сети появились слухи о скором пополнении в звездной семье – на церемонии открытия 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр» Агния появилась в объемном белом платье, которое не смогло скрыть ее округлившийся живот.
Фото: Александра Воротнева/Starface.ru
Стоит отметить, что слухи о беременности Агнии Кузнецовой гуляют довольно давно. Как признавалась актриса, в первый год после свадьбы она немного поправилась, поэтому выбирала свободные наряды, чтобы скрыть лишний вес. «Мы стремимся иметь настоящую семью, с детьми. Даст Бог, будет у нас ребенок. Вообще, на мой взгляд, семья должна быть большой. Я понимаю, что мне уже тридцать три года и я вряд ли рожу троих-четверых детей. И поскольку я против искусственных манипуляций, подумываю о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Я преклоняюсь перед парами, которые усыновляют малышей, попавших в трудную ситуацию, и воспитывают их как своих. Это великая вещь», — цитировал актрису журнал «Атмосфера».
Стоит отметить, что свое «интересное положение» на церемонии открытия «Кинотавра» рассекретила близкая подруга Агнии Кузнецовой – режиссер Валерия Гай Германика. Будущий малыш станет третьим для скандально известного режиссера. У нее есть дочки Октавия и Северина от предыдущих отношений.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface
Видео: Instagram
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