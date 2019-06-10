33-летняя Агния Кузнецова беременна первенцем

Стоит отметить, что слухи о беременности Агнии Кузнецовой гуляют довольно давно. Как признавалась актриса, в первый год после свадьбы она немного поправилась, поэтому выбирала свободные наряды, чтобы скрыть лишний вес. «Мы стремимся иметь настоящую семью, с детьми. Даст Бог, будет у нас ребенок. Вообще, на мой взгляд, семья должна быть большой. Я понимаю, что мне уже тридцать три года и я вряд ли рожу троих-четверых детей. И поскольку я против искусственных манипуляций, подумываю о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Я преклоняюсь перед парами, которые усыновляют малышей, попавших в трудную ситуацию, и воспитывают их как своих. Это великая вещь», — цитировал актрису журнал «Атмосфера».