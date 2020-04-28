33-летняя звезда сериала «Хор» Лиа Мишель впервые станет мамой
Фото: Instagram
Радостную новость о скором пополнении в семье кинозвезды сообщил источник издания People. Отмечается, что Лиа и Зэнди очень хотели поскорее стать родителями и теперь находятся буквально на седьмом небе от счастья. Правда, сами супруги пока никак публично не комментируют эту информацию.
Фото: Instagram
Напомним, что до встречи с Зенди Лиа крутила роман с манекенщиком Мэтью Пэтсом, который спас ее от затяжной депрессии — ее предыдущий жених, также актер популярного сериала «Хор» Кори Монтейт, свел счеты с жизнью. Девушка долго не могла оправиться от произошедшего, но теперь, как видно по многочисленным фото с Зенди Ричем в ее микроблоге, Лиа вновь счастлива. Влюбленные поженились в марте 2019 года. Актриса выбрала для торжества пышное белоснежное платье с глубоким декольте и длинной фатой.
Фото и видео: Instagram
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