33-летняя звезда сериала «Хор» Лиа Мишель впервые станет мамой

Напомним, что до встречи с Зенди Лиа крутила роман с манекенщиком Мэтью Пэтсом, который спас ее от затяжной депрессии — ее предыдущий жених, также актер популярного сериала «Хор» Кори Монтейт, свел счеты с жизнью. Девушка долго не могла оправиться от произошедшего, но теперь, как видно по многочисленным фото с Зенди Ричем в ее микроблоге, Лиа вновь счастлива. Влюбленные поженились в марте 2019 года. Актриса выбрала для торжества пышное белоснежное платье с глубоким декольте и длинной фатой.