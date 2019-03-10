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Актриса «Хора» Лиа Мишель вышла замуж и показала первое фото со свадьбы

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Зенди Рич и Лиа Мишель

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32-летняя актриса и певица впервые сыграла свадьбу.

В минувшие выходные звезда сериала «Хор» Лиа Мишель стала женой бизнесмена Зенди Рича. Влюбленные устроили пышную свадьбу для родных и близких, и на днях Лиа поделилась первым «атмосферным» снимком с торжества.

3/9/19❤️

Публикация от Lea Michele (@leamichele)

Девушка выбрала пышное белоснежное платье с глубоким декольте и длинной фатой. Она выглядела волшебно!

Напомним, до встречи с Зенди Лиа крутила роман с манекенщиком Мэтью Пэтсом, который спас ее от затяжной депрессии — ее предыдущий жених, также актер популярного сериала «Хор» Кори Монтейт, свел счеты с жизнью. Девушка долго не могла оправиться от произошедшего, но теперь, как видно по многочисленным фото с Зенди Ричем в ее микроблоге, Лиа вновь счастлива.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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