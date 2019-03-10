Актриса «Хора» Лиа Мишель вышла замуж и показала первое фото со свадьбы

Напомним, до встречи с Зенди Лиа крутила роман с манекенщиком Мэтью Пэтсом, который спас ее от затяжной депрессии — ее предыдущий жених, также актер популярного сериала «Хор» Кори Монтейт, свел счеты с жизнью. Девушка долго не могла оправиться от произошедшего, но теперь, как видно по многочисленным фото с Зенди Ричем в ее микроблоге, Лиа вновь счастлива.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram