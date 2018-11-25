Лохан, Калкин и другие красивые в детстве звезды, подурневшие с возрастом

В 1996 году Аманда Байнс начала участвовать в ТВ-шоу, потом стала вести собственное шоу, а прославилась благодаря ролям в комедиях «Она - мужчина» и «Лак для волос». Со славной, обрушившейся на нее так рано, Аманда, к сожалению, не справилась. Она начала злоупотреблять наркотиками и алкоголем, располнела, потеряла форму, не слишком интересовалась карьерой и уже давно нигде не снимается.

Брэдли Пирс