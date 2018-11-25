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Лохан, Калкин и другие красивые в детстве звезды, подурневшие с возрастом

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Линдси Лохан

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Начав сниматься в кино еще в детстве, эти звезды прославились в том числе благодаря своей миловидной внешности. Повзрослев, они утратили былую привлекательность и явно подурнели. У некоторых из них перемены не в лучшую сторону случились из-за вредных привычек и пагубных пристрастий.

Линдси Лохан

В детстве Линдси Лохан играла милейших девочек, очаровывая кинозрителей, в юности стала появляться на экранах в ролях соблазнительных нимфеток, а после тридцати призналась, что едва не расплакалась, внимательно посмотрев на себя в зеркало. Уже давно не секрет, что актриса подурнела, в основном, из-за своей чрезмерной любви к вечеринкам и зависимости от алкоголя и запрещенных веществ.

Маколей Калкин

Со временем черты звезды фильма «Один дом» Маколея Калкина менялись не в лучшую сторону — из милейшего мальчишки он превратился в парня с интересной внешностью, но явно не в красавчика. Кроме того, актер долгие годы боролся с наркотической зависимостью, что тоже наложило определенный отпечаток.

Федор Стуков

Федор Стуков в детстве снимался в «Ералаше», «Томе Сойере« », «Острове сокровищ» и других картинах. Он был настолько миловидным, что сыграл рыжеволосую кудрявую девочку в фильме Никиты Михалкова «Родня». Сейчас Стуков работает креативным продюсером «СТС Медиа» и в кино больше не снимается.

Аманда Байнс

В 1996 году Аманда Байнс начала участвовать в ТВ-шоу, потом стала вести собственное шоу, а прославилась благодаря ролям в комедиях «Она - мужчина» и «Лак для волос». Со славной, обрушившейся на нее так рано, Аманда, к сожалению, не справилась. Она начала злоупотреблять наркотиками и алкоголем, располнела, потеряла форму, не слишком интересовалась карьерой и уже давно нигде не снимается.

Брэдли Пирс

Блэдли Пирс прославился благодаря фильму «Джуманджи» 1995 года, который для многих был одним из любимых в детстве. Когда Пирс вырос... интересные роли ему предлагать перестали. Сейчас актер в основном снимается в короткометражках и озвучивает различные мультфильмы.

Миша Бартон

Еще одна юная звездочка Миша Бартон выросла в неуправляемую плохую девчонку, пропадающую на вечеринках. Миша лечилась от алкогольной и наркотической зависимостей, страдала от депрессии, у нее начались проблемы с лишним весом... Порой фотографии актрисы, сделанные папарацци, пугали ее поклонников. В последнее время Бартон пришла в себя, но от былой милой девочки-подростка отличается очень сильно.

Дмитрий Барков

Дмитрий Барков начал сниматься в двенадцать лет и прославился как Вася Петров из «Приключений Петрова и Васечкина». Сейчас Барков занимается продюсированием и преподает в детской школе «Киноостров».

Хэйли Джоэл Осмент

Хэйли Джоэл Осмент был очень трогательным мальчишкой, которого так и хотелось обнять, расцеловать и защитить от всего мира. Беда в том, что с возрастом актер превратился в крупного коренастого бородатого мужчину, а лицо его при этом... так и осталось детским, что смотрится довольно странно.

Александр Лойе

Миллионы телезрителей запомнили Александра Лойе в роли обаятельного взбалмошного рыжего мальчика из «Ералаша». Подростком он также снялся в нескольких сериалах и фильмах. Лойе по-прежнему продолжает играть в кино. Правда, роли героев-любовников ему не предлагают.

Джастин Бибер

Джастин Бибер стал звездой YouTube, а затем и звездой мировой поп-сцены. Сердца девчонок по всему миру таяли от его сладкого голоса и кукольного лица. Прославившись и разбогатев, Бибер встречался с моделями-красотками, украшал обложки глянцевых журналов, сорил деньгами, закатывал грандиозные вечеринки, попадал в полицию, страдал от зависимостей... Сейчас Джастин предпочитает одеваться в потертые вытянутые вещи, ходит лохматым и без стеснения демонстрирует покрытое прыщами лицо. Судя по всему, он даже и не пытается выглядеть привлекательно. Да и зачем? Ведь у него и и так все есть. Кстати, недавно он женился на модели Хейли Болдуин.

Фото: dpa, globallookpress, eastnews

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