32-летнего Дмитрия Тарасова прооперировали в Италии

В середине февраля спортсмен заключил контракт с казанским «Рубином». Через несколько дней «Скорая помощь» увезла его с тренировки. Врачи диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

Прогнозов по восстановлению нет. Одни источники сообщают, что спортсмен выбыл вплоть до конца текущего сезона (контракт также заключен на сезон). Другие более оптимистичны: возможно, Тарасов выйдет на поле через два-три месяца.