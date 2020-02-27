32-летнего Дмитрия Тарасова прооперировали в Италии
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Фото: Instagram Дмитрия Тарасова
Недавно ставший многодетным отцом футболист Дмитрий Тарасов перенес операцию в одной из клиник Рима.
«Операция прошла успешно. Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в "Шерлок Холмс" — "Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо". В точку», — написал он в блоге, опубликовав фото из больницы.
В середине февраля спортсмен заключил контракт с казанским «Рубином». Через несколько дней «Скорая помощь» увезла его с тренировки. Врачи диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
Прогнозов по восстановлению нет. Одни источники сообщают, что спортсмен выбыл вплоть до конца текущего сезона (контракт также заключен на сезон). Другие более оптимистичны: возможно, Тарасов выйдет на поле через два-три месяца.
Фото и видео: instagram
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