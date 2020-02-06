Хоск в тесном платье, Бруна с игривым вырезом и другие звезды на благотворительном вечере amfAR
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
В числе гостей мероприятия были многие знаменитости из мира моды, позировавшие фотографам в эффектных нарядах. Эльза Хоск появилась на вечере в серебристом платье-бюстье, подчеркнувшем каждый изгиб ее точеной фигуры.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Синди Бруна выбрала белоснежное платье с закрытым верхом и игривым вырезом на бедре, а Лаис Рибейро продемонстрировала роскошную грудь и стройные ноги.
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Хайди Клум на этот раз отдала предпочтение непривычно скромному для нее пышному платью с высоким разрезом.
Фото: Eastnews
Самой экстравагантной девушкой вечера стала модель Коко Роша, облачившаяся в прозрачный кружевной комбинезон с рюшами.
Фото: Eastnews
Больше знаменитостей на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке — в нашей фотогалерее.
Фото: Globallookpress, eastnews
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