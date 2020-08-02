После юбилея рыжего «Иванушки» гости начали сдавать тесты на коронавирус — в зоне риска 300 человек

В конце июля Андрею Григорьеву-Апполонову исполнилось 50 лет. По этому поводу рыжий «Иванушка» устроил большую вечеринку, на которой собралось более 300 гостей. И теперь, несколько дней спустя выясняется, что у некоторых из гостей подтвердили коронавирус.

И теперь гости юбилейного дня рождения артиста начинают сдавать тесты на COVID-19.

Первой о подтвержденном диагнозе сообщила концертный директор Ульяна Почеко (Банана). В Instagram она рассказала, что первый анализ показал условно-положительный результат, и теперь она ждет второй.

«Пришел первично положительный результат пцр на ковид. Сейчас позавтракаю и буду думать, что делать дальше. Пока у меня все хорошо и темп спала. Будьте здоровы, берегите себя. А самое главное — берегите людей вокруг себя», — написала она в микроблоге.