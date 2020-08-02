После юбилея рыжего «Иванушки» гости начали сдавать тесты на коронавирус — в зоне риска 300 человек
Фото: www.instagram.com/apollonov_ag/
В конце июля Андрею Григорьеву-Апполонову исполнилось 50 лет. По этому поводу рыжий «Иванушка» устроил большую вечеринку, на которой собралось более 300 гостей. И теперь, несколько дней спустя выясняется, что у некоторых из гостей подтвердили коронавирус.
И теперь гости юбилейного дня рождения артиста начинают сдавать тесты на COVID-19.
Первой о подтвержденном диагнозе сообщила концертный директор Ульяна Почеко (Банана). В Instagram она рассказала, что первый анализ показал условно-положительный результат, и теперь она ждет второй.
«Пришел первично положительный результат пцр на ковид. Сейчас позавтракаю и буду думать, что делать дальше. Пока у меня все хорошо и темп спала. Будьте здоровы, берегите себя. А самое главное — берегите людей вокруг себя», — написала она в микроблоге.
В комментариях тут же отметилась Рита Дакота, общающаяся с Ульяной, и рассказала, что тоже ждет результата проверки на коронавирус. «Держись, милая. Я тоже жду сегодня тест», — написала она.
Фото: www.instagram.com/ulyanabanana/
Ульяна в микроблоге рассказывает о самочувствии и негодует по поводу тех, кто зная о своем диагнозе, имеет наглость общаться с другими людьми, подвергая их риску.
«Вот из-за таких моральных уродов мы и заболеваем. В нашем обществе реально существуют такие типы, которые могут позволить себе ходить в общественные места с подтвержденным диагнозом. Людьми называть их не очень хочется. Ибо это тот самый момент, когда человек, мыслит не как человек, а как животное, которое не может совладать со своими примитивными инстинктами из разряда пожрать/побухать/потусить и для него проблематично отсидеть в уединении свой карантин, ценой здоровья других людей. Я в шоке. ⠀ Люди, не будьте уродами, будьте людьми, которые несут ответственность за свои действия, иначе мы никогда не выйдем из этого замкнутого круга 2020. А все остальные будьте аккуратнее и берегите себя», — выразила она свои эмоции.
В комментариях на вопросы подписчиков Ульяна ответила, что не знает, когда и от кого она заразилась. Получается, что под угрозой находятся все сотни гостей с дня рождения Андрея Григорьева-Апполонова.
Ульяна Почеко работала с Егором Кридом, L`One, Натаном и другими артистами.
Фото и видео: Instagram Андрея Григорьева-Апполонова и Ульяны Почеко
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