30-летняя певица Игги Азалия внезапно оказалась матерью

Вот уже не первый месяц в Сети ходят слухи о том, что Игги Азалия стала мамой. Однако ни фотографий с округлившимся животом, ни фотографий малыша у прессы нет. Наконец, певица сделала официальное заявление.

«У меня есть сын. Я долго ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом, но кажется что чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что я все больше хочу разделить эту грандиозную новость с миром. Я хочу сохранить его жизнь в тайне, но я хочу чтобы вы понимали, что я не держу факт его рождения в секрете и я люблю его сильнее, чем это можно описать», — сообщила она в соцсетях.