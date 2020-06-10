30-летняя певица Игги Азалия внезапно оказалась матерью
Вот уже не первый месяц в Сети ходят слухи о том, что Игги Азалия стала мамой. Однако ни фотографий с округлившимся животом, ни фотографий малыша у прессы нет. Наконец, певица сделала официальное заявление.
«У меня есть сын. Я долго ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом, но кажется что чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что я все больше хочу разделить эту грандиозную новость с миром. Я хочу сохранить его жизнь в тайне, но я хочу чтобы вы понимали, что я не держу факт его рождения в секрете и я люблю его сильнее, чем это можно описать», — сообщила она в соцсетях.
Вероятный отец — 23-летний рэпер Playboi Carti. Подтверждать эти предположения поклонников артистка не спешит.
Широкую известность Игги Азалия в России получила после участия в откровенном клипе Дженнифер Лопес. Позже она публично призналась в ненатуральности своих форм. Сейчас благодаря своей любви к необычным формам и ярким цветам певица довольно часто появляется в списках странно одетых звезд.
Фото: Globallookpress
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