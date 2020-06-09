29-летняя племянница Софии Ротару вышла замуж за хоккеиста — фото со свадьбы
Фото: Grigirii Goryachev/ Global Look press
29-летняя племянница Софии Ротару, дочь ее сестры Лидии Соня Кей вышла замуж. Избранником молодой певицы стал хоккеист Олег Петров. Новоиспеченный муж на два года младше супруги, но разницу в возрасте они не ощущают.
Ранее в обном из интервью Соня Кей, которая продолжила артистическую династию (кроме Софии Ротару, в семье артисткой стала и ее сестра Аурика), признавалась, что счастье любит тишину, и все, что происходит в семье, должно там оставаться. Но не поделиться фотографиями со свадьбы молодая артистка не могла. В Instagram она опубликовала красивые фото с молодым мужем и мамой. Церемония состоялась в Киеве.
«Семья — это самое ценное, что есть у нас! Берегите своих родителей, своих любимых, своих близких и радуйте их. Проводите с ними как можно больше времени, цените их, уважайте и просто будьте счастливы! Люблю вас и я всегда буду рядом!» — трогательно написала Соня в социальной сети.
«Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни! Мое сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно!», — призналась племянница Софии Ротару в чувствах к мужу.
«Начало новой жизни. Люблю тебя!», — написал Олег Петров в своем микроблоге.
«Любовь — универсальная энергия жизни, обладающая способностью превращать злые страсти в страсти творческие», — процитировал молодой муж Николая Бердяева рядом с любимой женщиной.
О помолвке Соня и Олег объявили в ноябре 2019 года.
Соня Кей и Олег Петров познакомились в Киеве в компании общих друзей, рассказывает детали издание Peopletalk.
«Мы чувствовали, что подходим друг другу, и это тот самый человек, которого ждешь всю жизнь. У нас совпадают взгляды на жизнь, нам легко и комфортно общаться, у нас общие друзья, интересы и взгляды на жизнь», — рассказала о любимом Соня Кей.
О том, как выглядела София Ротару в молодости, читайте в нашей рубрике «Было-стало».
Фото и видео: Instagram Софии Ротару и Сони Кей, Grigirii Goryachev/ Global Look press
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