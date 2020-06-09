29-летняя племянница Софии Ротару вышла замуж за хоккеиста — фото со свадьбы

29-летняя племянница Софии Ротару, дочь ее сестры Лидии Соня Кей вышла замуж. Избранником молодой певицы стал хоккеист Олег Петров. Новоиспеченный муж на два года младше супруги, но разницу в возрасте они не ощущают.

Ранее в обном из интервью Соня Кей, которая продолжила артистическую династию (кроме Софии Ротару, в семье артисткой стала и ее сестра Аурика), признавалась, что счастье любит тишину, и все, что происходит в семье, должно там оставаться. Но не поделиться фотографиями со свадьбы молодая артистка не могла. В Instagram она опубликовала красивые фото с молодым мужем и мамой. Церемония состоялась в Киеве.