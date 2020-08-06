29-летняя Настя Ивлеева излечилась от коронавируса

«Прошла 10 метров, началась одышка. Целыми днями лежу в кровати, жру, больше делать ничего нельзя. Мы просто лежим, как картошки-лепешки. Пока самочувствие такое, что хочется валяться в кровати, врачи настаивают первые пять дней, а лучше всю болезнь лежать. В целом наша болячка протекает в легкой форме, единственное — некоторые начали кашлять. Взрослые чувствуют себя приемлемо. Дикая слабость у всех. Я два дня с кровати не вставала, но при этом у меня хороший аппетит, что прекрасно, значит организм борется, просит энергии. Не чувствую вкуса любимых продуктов или напитков, но перетерпеть можно», — ранее рассказывала Ивлеева о самочувствии.

Вместе с ведущей «Орла и решки» коронавирусом заболели ее супруг, рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк — прим.ред.) и их родители, гостившие в загородном доме пары. Примечательно, что Анастасия с мужем весьма ответственно подошли к вопросу самоизоляции и в течение двух с половиной месяцев в разгар пандемии не покидали свой дом.

На сегодняшний день в России зафиксировано 871 894 случаев заболевания коронавирусом, 5 267 из которых выявлены за последние сутки. 676 357 человек выздоровели, а 14606 – скончались.