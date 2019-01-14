29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера выйдет замуж за 39-летнего Криса Пратта

Не так давно разведенного Криса Пратта, известного большинству телезрителей в качестве актера из «Стражей Галактики», и писательницу Кэтрин Шварценеггер, известную как дочь Арнольда Шварценеггера, называют одной из самых неожиданных пар минувшего года. Летом влюбленные были замечены на свиданиях, а осенью появились вместе на одном из благотворительных концертов. Несколько часов назад пара сообщила о помолвке.

«Милая Кэтрин, я так рад, что ты сказала "да"! Я безумно рад, что мы поженимся. Горжусь возможностью провести жизнь рядом с тобой», — написал Крис в своем Instagram.