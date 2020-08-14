27-летняя Майли Сайрус рассталась с молодым женихом

Буквально несколько недель назад светские сплетники обсуждали тайную помолвку Майли Сайрус и Коди Симпсона. В марте пара сделала одинаковые татуировки в знак своей любви. В пятницу, 14 августа, стало известно о расставании Майли и Коди. Источники, близкие к паре, подтвердили эту информацию изданию TMZ.

О романе пары стало известно в октябре 2019 года - почти сразу после расставания певицы с 32-летней Кейтлин Картер и незадолго до официального оформления развода с 30-летним Лиамом Хемсвортом.

Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус 21 августа 2019 года - через 11 дней после официального заявления пары. Их роман продлился около десяти лет, но с момента свадьбы прошло меньше года.