26-летняя Майли Сайрус рассталась с 31-летней Кейтлин Картнер

Некоторое время назад поклонники певицы Майли Сайрус были шокированы, узнав о ее разводе с Лиамом Хемсвортом. Более того, практически одновременно с этим фанаты узнали о новом романе эпатажной артистки… с 31-летней Кейтлин Картнер. Тем не менее, по последним данным, которыми располагает издание People, этим отношениям не суждено было продлиться долго.