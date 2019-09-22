26-летняя Майли Сайрус рассталась с 31-летней Кейтлин Картнер

Некоторое время назад поклонники певицы Майли Сайрус были шокированы, узнав о ее разводе с Лиамом Хемсвортом. Более того, практически одновременно с этим фанаты узнали о новом романе эпатажной артистки… с 31-летней Кейтлин Картнер. Тем не менее, по последним данным, которыми располагает издание People, этим отношениям не суждено было продлиться долго.
«Майли и Кейтлин расстались. Они поддерживали друг друга, когда расстались со своими возлюбленными. Сейчас они все еще друзья, но больше не состоят в романтических отношениях», — цитирует портал компетентный источник из ближайшего окружения звезды.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress, East News
Видео: YouTube/Miley Cyrus
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