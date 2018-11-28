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«Женщина года» Александра Бортич встречается с сыном депутата

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Савельев и Александра Бортич с мамой молодого человека

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СМИ трубят, что 24-летняя актриса Александра Бортич закрутила роман с основателем школы ораторского искусства и сыном миллиардера Евгением Савельевым.

Несмотря на то, что актриса Александра Бортич очень востребована в своей профессии, которая предполагает публичность, о своей личной жизни актриса предпочитает не распространяться. Известно лишь, что на протяжении долгого времени она состояла в отношениях со своим коллегой Ильей Маланиным, а после расставания скоропостижно вышла замуж за рэпера Вячеслава Воронцова, известного под псевдонимом Мезза Ароновский. Однако пара тайно оформила развод летом этого года.

Однако Бортич недолго пребывала в одиночестве — ее стали замечать в обществе Евгения, молодого бизнесмена и сына депутата Заксобрания Свердловской области Валерия Савельева. Парень уже успел познакомить актрису с родителями. «Солнышко, свежий воздух и улыбки», — написал на днях Евгений в своем микроблоге и опубликовал фото, на котором, помимо него, позируют Саша Бортич и его мама Надежда. Да и сама актриса стала публиковать фото с Евгением и с друзьями в своем Instagram.

О новом избраннике Саши известно немного: поначалу Савельев-младший хотел пойти по стопам отца и уйти в политику, но в итоге посвятил себя бизнесу. Валерий Борисович является главой инвестиционной группы AVS Group, а также представляет партию «Единая Россия».

Фото и видео: Instagram

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