24-летняя модель Вита Сидоркина беременна от итальянского миллионера

Ребенок станет первым для модели. Есть ли дети у 44-летнего владельца строительной компании Morabito Projects — неизвестно. СМИ сообщают, что за десять лет до знакомства с Витой мужчина собирался жениться на Ирине Шейк, но она ушла от него.

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