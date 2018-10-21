СМИ: 20-летняя дочь Майкла Джексона собралась замуж и возмутила родню

Пэрис Джексон — единственная дочь легендарного поп-музыканта Майкла Джексона. С детства к ней приковано внимание родных и публики. Новость о том, что молодая женщина собралась замуж за коллегой по группе The Soundflowers, музыканта Гэбриэла Гленна, спровоцировала массу споров.

Светские сплетники утверждают, что родню возмутил тот факт, что наследница 110-миллионного состояния не планирует заключать с возлюбленным брачный договор. Близкие не уверены в чувствах избранника, пишет Radar Online со ссылкой на рассуждения инсайдеров.

Впрочем, сама Пэрис никак не комментирует ни факт скорой свадьбы, ни споры с родственниками. Вполне возможно, что все это — лишь домыслы завистников. На пальце певицы лишь время от времени можно заметить помолвочное кольцо.