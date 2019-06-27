Глюк'oZa в странном образе, Седокова в леопарде, Дубцова в романтичном наряде и другие на конкурсе «Краса России-2019»

Поддержали участниц конкурса Анита Цой, Анна Седокова, Ирина Дубцова, Глюк'oZa и другие артисты. Самой необычной звездой мероприятия стала Глюк'oZa, появившаяся перед публикой в шахматном комбинезоне, босоножках разного цвета и необычных асимметричных очках.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Участницы тем временем боролись за победу: танцевали на высоких шпильках, демонстрировали разные наряды и стройные фигуры в бикини, а также сразились в интеллектуальной битве. В итоге звание «Краса России-2019» получила 17-летняя Анна Бакшеева из Читы, которая теперь представит нашу страну на международном конкурсе «Мисс Земля». Первой вице-мисс «Краса России» стала Кристина Бугаевская, а второй вице-мисс — Наталья Федорова.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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