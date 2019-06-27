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Глюк'oZa в странном образе, Седокова в леопарде, Дубцова в романтичном наряде и другие на конкурсе «Краса России-2019»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Глюк'oZa

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В концертном зале «Vegas City Hall» прошел 25-й фестиваль красоты и талантов «Краса России-2019». За звание самой красивой девушки России боролись конкурсантки из разных уголков страны.

Поддержали участниц конкурса Анита Цой, Анна Седокова, Ирина Дубцова, Глюк'oZa и другие артисты. Самой необычной звездой мероприятия стала Глюк'oZa, появившаяся перед публикой в шахматном комбинезоне, босоножках разного цвета и необычных асимметричных очках.

Обладательница титула «Краса России-2019» Анна Бакшеева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Участницы тем временем боролись за победу: танцевали на высоких шпильках, демонстрировали разные наряды и стройные фигуры в бикини, а также сразились в интеллектуальной битве. В итоге звание «Краса России-2019» получила 17-летняя Анна Бакшеева из Читы, которая теперь представит нашу страну на международном конкурсе «Мисс Земля». Первой вице-мисс «Краса России» стала Кристина Бугаевская, а второй вице-мисс — Наталья Федорова.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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