Глюк'oZa в странном образе, Седокова в леопарде, Дубцова в романтичном наряде и другие на конкурсе «Краса России-2019»

Участницы тем временем боролись за победу: танцевали на высоких шпильках, демонстрировали разные наряды и стройные фигуры в бикини, а также сразились в интеллектуальной битве. В итоге звание «Краса России-2019» получила 17-летняя Анна Бакшеева из Читы, которая теперь представит нашу страну на международном конкурсе «Мисс Земля». Первой вице-мисс «Краса России» стала Кристина Бугаевская, а второй вице-мисс — Наталья Федорова.