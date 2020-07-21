135 млн просмотров: клип группы Little Big на песню Uno стал самым популярным на канале «Евровидения»
Фото: www.instagram.com/iliyaprusikin/
Официальный канал «Евровидение» сообщил, что российская группа Little Big побила рекорд израильтянки Нетты Борзилай, победившей на международном песенном конкурсе в 2018 году. Ее видео на композицию Toy за два года набрало 133 млн просмотров, а видео на песню Uno всего за четыре месяца собрало 135 млн.
Теперь топ-5 самых популярных видео для «Евровидения» выглядит так:
- Little Big, Uno (Россия) — 135 млн
- Netta, Toy (Израиль) — 133 млн
- Lena, Satellite (Германия) — 64 млн
- Jessy Matador, Allea Ole Ole (Франция) — 61 млн
- Loreen, Euphoria (Швеция) — 41 млн
Напомним, Россия долгое время не могла определиться с выбором артистов, которые должны были представлять страну на «Евровидении-2020». И за несколько дней до окончания приема заявок российский оргкомитет сообщил: в Роттердам поедет группа Little Big. Но вскоре стало известно, что конкурс на год перенесли из-за коронавируса, в 2021-м «Евровидение» пройдет все там же — в Нидерландах.
После премьеры клипа на песню Uno российская группа выбилась в лидеры просмотров на youtube, а теперь взяла и новую вершину, став самым популярным коллективом на официальном канале конкурса.
Фото и видео: youtube-канал Eurovision Song Contest, Instagram Ильи Прусикина и Софьи Таюрской, East News
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