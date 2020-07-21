135 млн просмотров: клип группы Little Big на песню Uno стал самым популярным на канале «Евровидения»

Официальный канал «Евровидение» сообщил, что российская группа Little Big побила рекорд израильтянки Нетты Борзилай, победившей на международном песенном конкурсе в 2018 году. Ее видео на композицию Toy за два года набрало 133 млн просмотров, а видео на песню Uno всего за четыре месяца собрало 135 млн.

Теперь топ-5 самых популярных видео для «Евровидения» выглядит так:

Little Big, Uno (Россия) — 135 млн Netta, Toy (Израиль) — 133 млн Lena, Satellite (Германия) — 64 млн Jessy Matador, Allea Ole Ole (Франция) — 61 млн Loreen, Euphoria (Швеция) — 41 млн

Напомним, Россия долгое время не могла определиться с выбором артистов, которые должны были представлять страну на «Евровидении-2020». И за несколько дней до окончания приема заявок российский оргкомитет сообщил: в Роттердам поедет группа Little Big. Но вскоре стало известно, что конкурс на год перенесли из-за коронавируса, в 2021-м «Евровидение» пройдет все там же — в Нидерландах.

После премьеры клипа на песню Uno российская группа выбилась в лидеры просмотров на youtube, а теперь взяла и новую вершину, став самым популярным коллективом на официальном канале конкурса.