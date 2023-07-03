«Доила коров и коз, стирала в тазу»: Сати Казанова о своем детстве в селе в Кабардино-Балкарии
Фото: Starface.ru
Удивлять публику эксцентричными образами, дороговизной путешествий и вечеринок – естественное занятие для знаменитостей. Многие звезды выросли в больших городах и не привыкли себе в чем-либо отказывать с раннего детства. Однако некоторые представители шоу-бизнеса не понаслышке знают, что значит родиться в провинции и получать удовольствие от простых радостей жизни. Российская певица, модель, телеведущая Сати Казанова поделилась с порталом «Страсти» историями из своего детства, прошедшего в селе в Кабардино-Балкарии.
«У меня было детство классической сельской девчонки, которая доила коров и коз, стирала в тазу и готовила на всю семью», - говорит Сати Казанова.
Одно из самых ярких летних воспоминаний из детства для певицы – это скатываться кубарем с холма (пока мама не видит). Довольно экстремальное развлечение при неосторожности могло бы привести к травмам и увечьям, однако артистка знала, как уберечь себя, и вернуться домой без царапины.
Мы с сельскими ребятами «тырили» у мамы одеяла и вместе с ними взбирались на холм, на самую высокую точку. И оттуда скатывались «колбаской», завернувшись в одеяла. Одеяла защищали от царапин и колючек. Если повезёт, ты даже ни обо что не ударяешься... Нам это казалось дико весёлым! Потом нам, конечно, доставалось от мамы за порчу одеял…
Сати Казанова
Российская певица
Пионерский лагерь Сати Казанову тоже не обошел стороной, как и классические истории в стиле «мы мальчиков измазали пастой, а они нас». А еще Сати Казанова рассказала о любимейшем десерте детства – яблоках в сахаре.
«Помню, как мы ели недозрелые яблоки. Они были зеленючие, кислючие! Но мы их срывали и обильно макали в сахар! Казалось, что ничего на свете нет вкуснее».
К слову, будущая звезда российского шоу-бизнеса не все лето проводила в селе, иногда ей удавалось вырваться в город. Периодически Сати Казанова ездила в гости «к тёте Лиде» в Нальчик.
«И там с городской детворой я каким-то образом находила общий язык, хотя по-русски почти не говорила. Местные дети запекали картошку на костре и строили шалаши, мне это казалось невероятно романтичным. Эти шалаши делали из одеял и закрепляли на деревьях. Картошку пекли рядом, обжигая пальцы..., - добавляет артистка. – И это было так вкусно!».