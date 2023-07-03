«Доила коров и коз, стирала в тазу»: Сати Казанова о своем детстве в селе в Кабардино-Балкарии

Удивлять публику эксцентричными образами, дороговизной путешествий и вечеринок – естественное занятие для знаменитостей. Многие звезды выросли в больших городах и не привыкли себе в чем-либо отказывать с раннего детства. Однако некоторые представители шоу-бизнеса не понаслышке знают, что значит родиться в провинции и получать удовольствие от простых радостей жизни. Российская певица, модель, телеведущая Сати Казанова поделилась с порталом «Страсти» историями из своего детства, прошедшего в селе в Кабардино-Балкарии.

«У меня было детство классической сельской девчонки, которая доила коров и коз, стирала в тазу и готовила на всю семью», - говорит Сати Казанова.

Одно из самых ярких летних воспоминаний из детства для певицы – это скатываться кубарем с холма (пока мама не видит). Довольно экстремальное развлечение при неосторожности могло бы привести к травмам и увечьям, однако артистка знала, как уберечь себя, и вернуться домой без царапины.