Певица Анири и Александр Красномовец: «Мы познакомились в детском саду»

Певица Анири (настоящее имя - Ирина Красномовец) и предприниматель Александр женаты уже 5 лет. Вместе они воспитывают пятерых детей. Они рассказали порталу «Страсти», в чем секрет их любви и взаимопонимания.

- Анири, как Александру удалось завоевать ваше сердце?

Анири: Я тогда работала в детском саду, и каждый понедельник курьер доставлял мне огромную корзину цветов. На неё приходили посмотреть все девчонки, работавшие со мной. Или, например, я на площадке гуляю с детьми, а он мне кофе приносит. В Александре соединились все мои мечты об идеальном мужчине. И самое главное – он продолжает меня удивлять и сейчас. Он всегда рядом. Я ежеминутно ощущаю его поддержку и веру в меня. С ним я как за каменной стеной. У меня даже есть песня с такими строками «Я просто женщина, любимая тобой». В этой фразе сказано всё. Быть любимой – это невероятное счастье.

Александр: Ну а у меня всё просто на самом деле: Ира дала мне баночку лечо и солёных огурцов, и моё сердце было покорено!

- А какой самый необычный/ романтичный подарок вы получали друг от друга?

Анири: Саша постоянно меня балует и удивляет, но самым необычным и неожиданным подарком для меня стала поездка на регату. Мы участвовали в регате по Средиземному морю: учились поднимать паруса, жили, ночевали, готовили на яхте. А какой красоты виды берегов открываются с моря! Это было замечательное приключение. Тем более, что мы очень не любим лежать на пляже тюленями, а здесь было и море, и солнце, и ветер в лицо, и новые города, и новые друзья, и невероятные впечатления!

Александр: Самый необычный подарок Ира сделала мне два года назад, на нашу свадьбу. Вместе с Юлей Самусевич она записала песню «31 июля» и исполнила её на свадьбе. Это было очень трогательно, до слёз, и очень романтично.