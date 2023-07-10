Певица Анири и Александр Красномовец: «Мы познакомились в детском саду»
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Певица Анири (настоящее имя - Ирина Красномовец) и предприниматель Александр женаты уже 5 лет. Вместе они воспитывают пятерых детей. Они рассказали порталу «Страсти», в чем секрет их любви и взаимопонимания.
- Анири, как Александру удалось завоевать ваше сердце?
Анири: Я тогда работала в детском саду, и каждый понедельник курьер доставлял мне огромную корзину цветов. На неё приходили посмотреть все девчонки, работавшие со мной. Или, например, я на площадке гуляю с детьми, а он мне кофе приносит. В Александре соединились все мои мечты об идеальном мужчине. И самое главное – он продолжает меня удивлять и сейчас. Он всегда рядом. Я ежеминутно ощущаю его поддержку и веру в меня. С ним я как за каменной стеной. У меня даже есть песня с такими строками «Я просто женщина, любимая тобой». В этой фразе сказано всё. Быть любимой – это невероятное счастье.
Александр: Ну а у меня всё просто на самом деле: Ира дала мне баночку лечо и солёных огурцов, и моё сердце было покорено!
- А какой самый необычный/ романтичный подарок вы получали друг от друга?
Анири: Саша постоянно меня балует и удивляет, но самым необычным и неожиданным подарком для меня стала поездка на регату. Мы участвовали в регате по Средиземному морю: учились поднимать паруса, жили, ночевали, готовили на яхте. А какой красоты виды берегов открываются с моря! Это было замечательное приключение. Тем более, что мы очень не любим лежать на пляже тюленями, а здесь было и море, и солнце, и ветер в лицо, и новые города, и новые друзья, и невероятные впечатления!
Александр: Самый необычный подарок Ира сделала мне два года назад, на нашу свадьбу. Вместе с Юлей Самусевич она записала песню «31 июля» и исполнила её на свадьбе. Это было очень трогательно, до слёз, и очень романтично.
- Вы вместе уже 5 лет. Чему научились друг у друга за это время?
Анири: Я научилась быть более спокойной. В нашей паре я ураган, а он «великий уравнитель». Я очень эмоциональна, импульсивна, а он всегда сглаживает все моменты. Какая бы экстренная ситуация не была, он сумеет найти нужные слова и успокоить. Он мужчина, он всегда знает, как решить проблему, чего бы она ни касалась. С Сашей я научилась быть женщиной. Любимой женщиной, которая ежесекундно чувствует любовь и заботу. Еще Саша приучил меня к садоводству. Пять лет назад я представить не могла, что буду при каждом удобном случае пропадать в теплице. Заготовки делать любила, а вот заниматься огородом меня муж научил.
Александр: А я учусь петь! У нас дома есть караоке, и некоторые песни мы исполняем на «сто баллов»!
Анири: А совсем скоро у нас с Сашей выйдет дуэтная песня, и это будет очень интересная коллаборация!
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