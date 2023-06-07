Певица Анири: «Роман на вечер положил конец моему первому браку»

Российская певица, блогер и многодетная мама Анири (настоящее имя Ирина – прим. ред.) презентовала клип на песню «Роман на вечер». Узнали у артистки, насколько история, изложенная в композиции, имеет отношение к ее реальной жизни, и как сохранить страсть в паре, если у вас пятеро детей.

– Анири, расскажите с самого начала, о чем песня «Роман на вечер»? И почему вы решили снимать видео на неё?

– Кто из нас не мечтает найти ту самую, единственную, настоящую, искреннюю любовь? Но не всегда события складываются так, как мы этого хотим… «Роман на вечер» – это история женщины, которая ищет и ждёт свою любовь. Это очень красивая песня, и мне захотелось снять такую же красивую историю.

– А в вашей жизни была созвучная история?

– Именно с такой истории начался мой роман с мужем. Мой первый брак уже дышал на ладан и трещал по швам, когда в моей жизни появился Саша. Мы были шапочно знакомы и до этого, но вдруг разглядели друг друга, и наша встреча оказалась той самой настоящей любовью, о которой я мечтала всю свою жизнь…

– Вы с мужем пять лет вместе, и у вас пятеро детей на двоих. Как удаётся сохранять любовь и страсть?

– Наш рецепт счастливого брака очень прост. Любовь и страсть легко сохранять, когда у мужа и жены есть общие интересы и хобби. У нас нет секретов друг от друга и «скелетов в шкафу». А когда есть полное доверие и взаимопонимание, то нет поводов для ссор. Ну и вот такие короткие вылазки и спонтанные свидания добавляют нашим отношениям романтики.

– Были ли во время съёмок какие-то казусы?

– Съёмки проходили в двух локациях, и одна из них была на острове, до которого нужно было доплыть на обычной лодке. И вот оказалось, что моя визажистка боится лодок, как огня. Она очень боялась плыть. Так что мы вместе её уговаривали не бояться, даже искали ей таблетки от укачивания. Но, слава богу, общими усилиями, она преодолела свой страх.