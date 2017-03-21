Сегодня Наталья Ионова, Екатерина Вилкова, Екатерина Климова и другие российские звезды с семьями посетили предпремьерный показ комедии «Босс-молокосос» от создателей культовых мультфильмов «Кунг-фу Панда», «Шрек» и «Подводная братва».

В центре внимания, как всегда, оказались Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Он озвучил главного героя — младенца-крепыша с задатками бизнесмена. Она — составила ему компанию.

«Этот малыш такой суровый, но при этом очень стильный и комичный. Я старался как можно гармоничнее передать через голос его характер, повадки и настроение», — признавался Федор.

Режиссером анимационной ленты стал создатель «Мадагаскара» Том МакГрат. Премьера состоится 23 марта 2017 года.

Фото: архивы пресс-служб