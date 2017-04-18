Вчера состоялось одно из главных событий года в мире звезд — церемония вручения премии журнала Hello! «Самые стильные в России-2017». Узнать, кто же получит награду, а также поддержать друзей пришли многие знаменитости. Среди них были любители светских мероприятий — Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Яна Рудковская и другие селебрити.

Большое внимание привлек певец Валерий Сюткин, который впервые за долгое время вышел в свет со своей женой Виолой. Многие отметили, что оба супруга в этот вечер выглядели очень элегантно. Валерий предпочел классический черный костюм с белой рубашкой, а Виола — черное платье и туфли в тон.

Стоит отметить, что пара не была замечена еще ни в одном семейном скандале. Более того, они являются одной из самых крепких и образцовых семей в российском шоу-бизнесе, прожив в браке вот уже 24 года.

«Не помню, как вообще у нас все началось, наверное, что-то мне подсыпали в пищу. Проснулся — уже живу вот с такой красавицей. Виолу я люблю на молекулярном уровне, на уровне запаха, звука, осязания. Ее врожденная недоступность, иногда прохладная отчужденность, порой категоричность стимулируют мой интерес. А также безупречный стиль, красота и достоинство. Собственно говоря, сначала я влюбился в достоинство, потому что меня, короля российского рок-н-ролла, она взяла и отшила», — признался Сюткин в одном из интервью.

Фото: Александра Погиба, Instagram