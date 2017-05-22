Две звезды российского шоу-бизнеса доказали, что скучные посиделки — не для них

В эти выходные в одном из загородных клубов состоялась тематическая вечеринка по случаю дня рождения Олеси Судзиловской. Поздравить подругу пришли Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Жасмин и другие звезды. Алла Пугачева и Надежда Бабкина доказали, что способны зажигать так, что молодым и не снилось.

«На дне рождения у Олеси Судзиловской. Туса в стиле 90-х. Отдохнуть в компании с друзьями, поделиться воспоминаниями и поговорить о том, что происходит, – это замечательно! Прекрасно проведенный вечер! С прекрасными людьми!!!», — отчиталась позже Бабкина, сделав «козу».

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)Май 21 2017 в 7:19 PDT

«Вы молодцы! Только с позитивном по жизни!», «Две позитивные молодые девушки ) А Максим грустный», «Когда мужчина старее лицом, чем его спутницы», — восхищены подписчики артистки.

Отметим, что обе женщины предпочитают более молодых спутников. Алла Борисовна воспитывает очаровательных детишек с 40-летним Максимом Галкиным. О бурной личной жизни Надежды Георгиевны сплетники и вовсе слагают легенды.

Фото: instagram.com