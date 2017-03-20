Почетной гостьей церемонии стала легенда кинематографа Софи Лорен. Не будем лукавить и говорить, что время не властно над актрисой — секрет вечной молодости пока никому не удалось раскрыть. Однако в свои 82 года актриса может похвастаться стройной фигурой и горящими глазами и дать фору более молодым звездам кино.

Софи Лорен появилась в Большом театре в черном платье с глубоким декольте, расшитом сверкающими стразами. Актриса вручила премию дирижеру Владимиру Спивакову.

Также в числе гостей и лауреатов на церемонии были Диана Вишнева, Юрий Григорович, Владимир Мединский, Дольф Лундгрен, Настасья Кински, Николь Шерзингер, Ашанти, Зара, Анна Семенович и многие другие.



Фото: Starface