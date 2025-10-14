«Звоню, он не берет трубку»: отец 19-летнего парня, убившего экс-одноклассника в Петербурге, рассказал о сыне

Отец 19-летнего парня, жестоко убившего своего одноклассника в Санкт-Петербурге, рассказал о сыне. По словам мужчины, молодой человек редко разговаривал с родителями и всячески избегал общения с ними. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Я ему звоню, он то трубку не берет. Когда общался, говорил, что все нормально, вроде... Дети же с родителями не общаются на такие темы. Позвонишь, а он: "Я работаю, я работаю"», — поделился родитель злоумышленника в беседе с изданием.

Он рассказал, что его сын переехал в Северную столицу, где устроился работать курьером. Во время редких телефонных разговоров юноша все время ссылался на занятость и ничего не говорил о свой личной жизни. Отец парня добавил, что тот планировал заработать денег и пойти в армию.

Напомним, что 19-летний молодой человек 14 октября зарезал и забил молотком бывшего одноклассника. О своих намерениях юноша писал своем Telegram-канале. После совершенного злодеяния он попытался покончить с собой. Его доставили в больницу.

