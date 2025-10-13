Подросток зарезал бывшую девушку и заступившуюся за нее соседку

В Иркутской области произошло двойное убийство, жертвами которого стали две молодые девушки. По данным следствия, конфликт произошел на почве ревности. Подробности сообщает RT.

Как установили правоохранительные органы, между подозреваемым, учеником девятого класса, и погибшей школьницей несколько недель назад прекратились близкие отношения. Инициатором расставания стала девушка.

Перед очередной ссорой между бывшими возлюбленными произошла ситуация, которая вызвала ревность у подростка. В минувшие выходные во время прогулки он увидел, как его бывшую девушку обнимал другой подросток.

Позже вечером молодой человек пришел к подъезду дома, где проживала девушка, чтобы выяснить отношения. По информации Telegram-канала RT со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с обстоятельствами дела, подозреваемый отличался непростым характером.

«Он ее ко всем ревновал. Он был такой — со странностями, любил играть в компьютер, друзьям хвастался, что умеет играть ножами», — приводятся слова собеседника.

Во время ссоры в подъезде подросток нанес бывшей девушке удар ножом. На крики потерпевшей из своей квартиры вышла 23-летняя соседка. Молодая женщина попыталась заступиться за школьницу, однако также получила ножевое ранение.

От полученных травм обе потерпевшие скончались на месте происшествия. Подросток, подозреваемый в совершении двойного убийства, был задержан. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что сожитель убил беременную героиню шоу «Мужское/женское».