Звонят родственникам и требуют 5 млн рублей: неизвестные похитили библиотекаря в Москве

Главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева пропала в Москве. Неизвестные звонят ее родственникам и обещают не убивать 65-летнюю женщину за 5 млн рублей, передает РЕН ТВ.

Последний раз Стручева появлялась на работе 11 октября. В библиотеку уже дважды заявлялись якобы сотрудники правоохранительных органов, которые разыскивали ее по подозрению в мошенничестве. Однако официального подтверждения проведения следственных действий в отношении Маргариты не было.

Чуть позже родственникам Стручевой стали поступать звонки от незнакомцев. Они требовали 5 млн рублей в обмен на обещание не убивать библиотекаря. Близкие женщины обратились за помощью в полицию. Квартиру Маргариты уже вскрыли, но там ее не оказалось. По факту исчезновения работника ГПИБ организована проверка.

Ранее в Волгоградской области молодой человек с аутизмом пропал после общения с представителями правоохранительных органов. Он перестал выходить на связь с 9 октября.