Россиянин с аутизмом пропал после общения с правоохранителями

В Волгоградской области разыскивают 28-летнего местного жителя с аутизмом, который исчез после общения с представителями правоохранительных органов.

По словам опекуна, его приемный сын вышел из продуктового магазина в городе Краснослободск, когда к нему подошли сотрудники Росгвардии и забрали в отдел полиции. Там он провел несколько часов, после чего его выставили на улицу без одежды.

При этом мужчина страдает аутизмом, поэтому в стрессовых ситуациях не всегда может принимать адекватные решения. После инцидента с полицией он бесследно исчез, пишет издание V1.RU

Опекун обратился к волонтерам и правоохранителям с просьбой помочь найти его приемного сына, который не выходит на связь с 9 октября.

Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде 44-летний мужчина затащил в свою квартиру 10-летнюю девочку с аутизмом, которая вышла в коридор общежития. Сосед издевался над ребенком несколько часов. В ходе поквартирного обхода полицейские нашли ребенка в диване. Мужчину вывели из квартиры в наручниках. Выяснилось, что ранее он уже был судим.