Звонила подруге прямо перед смертью: новые подробности гибели россиянки с ребенком в Аргентине

Погибшая с ребенком в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге. Об этом стало известно от знакомой девушки, которая пообщалась с журналистами kp.ru.

Напомним, что 29-летняя девушка выпала из окна вместе грудным ребенком. СМИ писали, что это случилось после ссоры с мужем. Жительница якобы хотела вернуться из Аргентины в родную Уфу, но мужчина не захотел отпускать любимую. Супруги переехали в чужую страну, чтобы родить ребенка и жить счастливо.

Подруги девушки говорят, что после свадьбы почти ничего о ней не слышали. Больше всего их удивляло, что с супругом у нее нет фотографий в соцсетях. Она редко показывала его в сториз (сообщения, исчезающие со странички пользователя через сутки – Ред.).

«У них были большие планы на будущее. Оле нравилась ее жизнь за границей, хотя иногда она признавалась, что скучает по Уфе», – рассказала знакомая погибшей.

Близкие не так много знают о жизни девушки после рождения малыша. По их словам, она редко стала выходить на связь. Но все друзья говорят, что она была веселая и жизнерадостная, хоть и подпускала к себе не всех.

Собеседница вспомнила, что прямо перед смертью погибшая хотела поговорить с одной из подруг.

«Оля звонила своей близкой подруге в последний момент перед смертью, но что она хотела сказать, мы не знаем. Подруга не взяла трубку и сейчас себя очень в этом винит», – рассказала знакомая девушки.

Полицейские Аргентины разбираются в ситуации. Журналистам не удалось связаться с мужем девушки, а ее родственники пытаются доставить тело в Россию.

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