«Звонил в больницу»: сын пассажира сошедшего с путей поезда под Брянском рассказал, как пытался найти его

В Брянской области поезд сошел с рельсов после обрушения моста. В результате ЧП погибли семь человек и десятки получили травмы. Сын одного из пассажиров рассказал журналистам, как пытался найти пострадавшего отца.

Мужчина ехал в Москву, передает слова его сына Telegram-канал РЕН ТВ | Новости. Когда молодой человек узнал о случившемся, то сразу же обратился в больницу. Но там ему ничего не рассказали.

«Отец ехал в Москву, я утром узнал о произошедшем, пробовал звонить во все службы. Потом позвонил в больницу, там сказали, что не могут дать никакой информации», — заявил сын пассажира.

Потом москвич узнал, что его отец жив и направляется в столицу уже на другом поезде. В результате крушения состава под Брянском мужчина получил ушибы. По словам молодого человека, родитель выжил только благодаря тому, что находился в восьмом вагоне.

«Он немного ударился, получил ушибы. Ехал отец в восьмом вагоне. Говорит, что в живых остался благодаря этому, потому что только первые четыре вагона перевернулись», — добавил житель столицы.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал инцидент с поездом в Брянской области. По его словам, к подрыву моста и крушению состава причастна Украина.