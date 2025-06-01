«Однозначно работа спецслужб»: в Госдуме заявили о причастности Украины к крушению поезда в Брянской области

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал подрыв моста и крушение поезда в Брянской области. Он заявил, что к инциденту с погибшими причастна Украина, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Картаполов считает, что подрыв моста и сход поезда с рельсов под Брянском — это работа украинских спецслужб. Военной значимости в данной атаке нет. По словам главы комитета по обороне, главной целью организаторов было запугать местное население и ужесточить позиции РФ.

«Это однозначно работа украинских спецслужб. Все говорит о том, что Украина — террористическое государство... Все это направлено, чтобы ужесточить позицию РФ и вывести на агрессию перед переговорами. А также запугать людей. Но ничего у них не получится», — заявил Картополов.

Ранее пассажирка поезда, который сошел с рельсов в Брянской области, рассказала о ЧП. В результате случившегося погибли семь человек и десятки — получили травмы.