«Звонил мне ночью, плакал»: брат бойца поп-ММА Тарасова раскрыл, как девушка лишила спортсмена глаза
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Брат бойца поп-ММА и музыканта Корнея Тарасова рассказал подробности инцидента, после которого спортсмен потерял зрение в одном глазу на всю жизнь. Артем Тарасов в беседе с 360.ru заявил, что родственник позвонил ему в слезах и сообщил, что его покалечила пьяная девушка «с помойки».
По данным источника, все произошло на вечеринке дома у Корнея. Пришли его нетрезвые друзья, в какой-то момент одна из девушек ударила его кулаком в глаз. Бойцу понадобилась операция. Брат пострадавшего рассказал о диагнозе врача.
«Скорее всего, придется вставить хрусталик. Но зрение на глазу потерял на всю жизнь. Корней звонил мне ночью, плакал. Девушка попала прямо в глазницу, там все разорвало, глаз вывернуло. Спрашиваю, где он нашел девушку, отвечает — на помойке (смеется)», — сообщил родственник спортсмена.
Артем сказал, что не было никакой причины для удара. Девушка сделала это «просто так». Он был удивлен, что брат не защитился и пропустил удар, хотя выступает в боях.
«Странно, когда человек провел более 30 боев с разными большими дядями, а в итоге получает от девочки в глаз», – добавил брат пострадавшего.
Он отметил, что боец теперь просит его купить новый глаз, когда появятся подобные технологии.
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