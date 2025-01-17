Нарушила технику безопасности: повар детского сада лишилась четырех пальцев во время использования мясорубки

Жительница Камчатского края, которая работает поваром, пострадала во время исполнения рабочих обязанностей в детском саду. Она получила тяжелую травму руки — лишилась четырех пальцев.

Сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку по факту случившегося. Они сообщили об этом в своем Telegram-канале CУ СК по Камчатскому краю.

Инцидент произошел в городе Елизово накануне, 16 января. По данным правоохранителей, 62-летняя женщина не соблюла требования техники безопасности во время использования мясорубки.

В результате повар лишилась четырех пальцев одной руки. При каких обстоятельствах работница детского сада получила травму, пока не известно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье девочка лишилась глаза в детском саду. Она наткнулась на карандаш и потеряла зрение.