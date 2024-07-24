Звезды запугивали и требовали деньги: россиянка обратилась к участникам «Битвы экстрасенсов», чтобы разыскать дочь

Россиянка Дина Горшкова обратилась к участникам шоу «Битва экстрасенсов», чтобы разыскать дочь, которая пропала 15 лет назад. По словам женщины, звезды запугивали и пытались выудить деньги.

«Страсти всякие говорили, что ребенок в опасности, при смерти, туда-сюда, надо торопиться. Приезжайте к нам и везите 50 тысяч рублей, 80 тысяч рублей», — поделилась Дина в фильме Елены Погребижской.

Известно, что девочка пропала, когда ей было 10 лет. Ребенок исчез из города, выехать из которого можно только по пропуску. Исчезновение случилось накануне 8 Марта.

Девочка ушла в школу, но не вернулась. В последний раз ее видели на стадионе с двумя одноклассниками. Мать продолжает поиски, хотя прошло 15 лет.

За все время она получала сообщения о девушках, похожих на пропавшую. Дина ехала туда, но это оказывалась не ее дочь.

В 2011 году Горшкова встречалась с экстрасенсом, которая заявила, что ребенка похитил знакомый, задушил и бросил в колодец. Ей назвали место, но там тела девочки не было. Весной этого года Дине пришло сообщение: «Ваша дочь у нас. Так получилось».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области завершились поиски 14-летнего мальчика с ДЦП. Спустя 10 дней его нашли мертвым в болоте.