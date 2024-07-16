Родители верили до последнего: пропавшего 14-летнего ребенка с ДЦП нашли мертвым в болоте

В Челябинской области завершились поиски 14-летнего мальчика с врожденным заболеванием. Его разыскивали почти 10 дней. В итоге школьника удалось обнаружить, но к тому моменту он уже был мертв, передает Kp.ru.

По данным СМИ, несовершеннолетний пропал еще 6 июля. В тот день он отправился в лес вместе с родителями. Оказавшись на месте, взрослые оставили подростка в машине, а сами пошли собирать грибы. Когда они вернулись, то мальчика уже не было.

После этого испуганные родители обратились за помощью в полицию. Стражи порядка совместно с волонтерами организовали поиски школьника с врожденным заболеванием — у него диагностировано ДЦП.

Спустя почти 10 дней спасательные мероприятия были завершены. Родители до последнего верили, что их сын по-прежнему жив, однако его обнаружили мертвым в болоте. Это место находится недалеко от места исчезновения мальчика.

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