Звезда шоу «Пацанки» Амина Усманилаева выходит замуж

Финалистка шоу «Пацанки» рассказала поклонникам, что в скором времени собирается выйти замуж. Бойфренд сделал ей предложение руки и сердца, и она сказала «да».

В личном блоге участница реалити поделилась кадрами с радостного события. На них мужчина встал на одно колено перед ней и протянул кольцо. При этом Амина не раскрывает, кем именно является ее жених. Несмотря на публичность, она предпочитает не откровенничать с фанатами, поэтому о ее отношениях практически нет информации.

В комментариях пользователи поздравили блогера и отметили, что очень рады за нее.

Напомним, что популярность к Усманилаевой пришла после участия в проекте телеканала «Пятница!». Она не смогла одержать победу, но дошла достаточно далеко. После она решила принять участие еще в одном новом шоу – «Большие девочки». В нем Амина борется с лишним весом.

Ранее стало известно, что суд арестовал экс-участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко, которая инсценировала смерть. Причиной стали наркотические вещества.