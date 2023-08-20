Звезду шоу «Пацанки» нашли мертвой под окнами многоэтажки

Трагически оборвалась жизнь молодой участницы телевизионного шоу «Пацанки» в Рязани. Юлию Михайлову обнаружили мертвой под окнами многоэтажки. Предполагается, что девушка выпала из окна, пишет ya62.ru.

Телезрители знают Михайлову по участию в съемках седьмого сезона популярного шоу, где молодые особы с тяжелым прошлым и непростым настоящим перевоплощаются в леди. Сегодня, 20 августа, стало известно, что 25-летняя девушка погибла при странных обстоятельствах. Накануне вечером ее труп обнаружили возле жилого дома на улице Чекалова.

Очевидец, первый узнавший о смерти девушки, рассказал журналистам о случившемся. По его словам, в какой-то момент за окном раздался сильный хлопок, что даже сработала сигнализация у машины. Жилец дома выглянул во двор и увидел там тело некой девушки. После этого очевидец вызвал скорую. Однако прибывшие на место врачи не смогли помочь Михайловой, она скончалась до их приезда. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее в Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах погибла восьмилетняя девочка. Предполагается, что она выпала из окна на кухне.