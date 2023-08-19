Родители уложили спать восьмилетнюю девочку и позже нашли ее мертвой под окнами дома

Несовершеннолетняя девочка погибла при загадочных обстоятельств в поселке Парголово в Санкт-Петербурге. Бездыханное тело школьницы обнаружили под окнами многоэтажки, где она жила с родителями, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Сотрудники правоохранительных органов и медики прибыли по вызову к одному из жилых домов поздно ночью. Рядом с многоэтажкой лежало тело несовершеннолетней. Осмотревшие юную петербурженку врачи констатировали, что та мертва. У нее зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося стражи порядка установили, что незадолго до трагедии школьница находилась в квартире вместе с родителями. Взрослые уложили ребенка спать на кухне с сестрой, так как их комнату занимала приехавшая погостить бабушка. Через некоторое время супруги пришли проверить дочь, но той уже не было дома.

По предварительным данным, девочка воспитывалась в благополучной семье. Ее отец и мать не были замечены в чем-то плохом, пишут СМИ.

Ранее в Нижнем Тагиле полуторогодовалый ребенок выпал из окна общежития. В результате падения он выжил, но серьезно пострадал.