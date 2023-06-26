Звезду «Ментовских войн» Леонида Прокофьева обокрали в баре Москвы

В Москве актер из сериала «Ментовские войны» Леонид Прокофьев стал жертвой злоумышленников. В одном из столичных баров на Болотной набережной у него украли сумку. Об этом стало известно Пятому каналу.

Как сообщает источник, артист отдыхал в ночном заведении 25 июня. В какой-то момент он совсем позабыл о том, что пришел веселиться не с пустыми руками. Однако, когда сообразил об этом, уже было поздно. Кто-то уже успел забрать его сумку, в которой лежали паспорт, водительское удостоверение, ключи от квартиры, смартфон, зарядка, наушники, банковские карты и куртка-дождевик.

О пропаже 41-летний Прокофьев рассказал сотрудникам правоохранительных органов. Теперь полиция пытается найти украденное и самого преступника. Пока поиски успехом не увенчались.

Ранее появилась информация, что в Москве попала в аварию актриса «Ленкома» Алена Митрошина. Ее сбил несовершеннолетний юноша на электросамокате. В итоге она получила перелом челюсти и лишилась нескольких зубов. На данный момент она находится в больнице и, по словам Марка Варшавера, чувствует себя не очень хорошо.