Перелом челюсти и выбитые зубы: актрису «Ленкома» Алену Митрошину сбил самокат в Москве

В Москве серьезно пострадала 26-летняя актриса Алена Митрошина, известная по ролям в проектах «Мосгаз. Дело № 5: Операция «Сатана», «Ненастье», «Бывшие-2», «Миллиард» и других. На нее наехал самокатчик, и в результате аварии она получила тяжелые травмы, из-за которых ей теперь требуется хирургическое вмешательство.

Как стало известно, ДТП произошло 24 июня на одной из столичных улиц. Артистка театра «Ленком» просто прогуливалась по голоду, когда ее на большой скорости снес несовершеннолетний на электросамокате. В результате столкновения Алена сломала челюсть, а также лишилась нескольких зубов. Кроме того, она получила и другие травмы, которые можно будет вылечить только при помощи операции.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер поделился с агентством РИА Новости, что состояние Митрошиной тяжелое. Она плохо себя чувствует, и ей потребуется достаточно долгое время на восстановление. Из-за этого ее придется заменить во всех постановках.

«Операции пока не было, будет в понедельник. <…> Конкретно ее жалко, потому что она талантливая, способная девочка и очень жаль, что она выбудет на какой-то срок из репертуарной политики театра», - отметил Варшавер.

По предварительной информации, Алене Митрошиной будет проведена операция по восстановлению лица. Также, вероятно, ей потребуется помощь пластического хирурга. Сама актриса на связь с поклонниками после случившегося не выходила. А коллеги в социальных сетях желают ей скорейшего выздоровления.

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