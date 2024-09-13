Звезду «Дома-2» Стаса Тура задержали за вымогательство 3 млн у семьи бойца СВО

В Москве задержали бывшего участника «Дома-2» Стаса Тура. Он подозревается в вымогательстве трех миллионов рублей у семьи бойца СВО. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, мужчина зарабатывал танцами в увеселительном заведении. Чтобы получить побольше денег, он стал предлагать женщинам, у которых сыновья и мужья находятся в зоне специальной военной операции, во время приватных выступлений «досрочное увольнение». За свои услуги он просил три миллиона рублей. Он заверял, что сотрудничал с «товарищем майором».

«Фактически на увольнение с военной службы они повлиять не могли в силу отсутствия таких возможностей и полномочий», - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Задержали Тура во время проведения следственного эксперимента. Как только он получил деньги, его арестовали. Сейчас он ожидает суда.

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