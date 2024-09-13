Перелом руки, трещина в запястье и ушибы ног: 61-летнюю телеведущую Ирину Мишину сбил курьер на мопеде

Телеведущая Ирина Мишина рассказала, что ее сбил и переехал курьер на мопеде. 61-летняя звезда ТВ после произошедшего обратилась к медикам и узнала о многочисленных травмах. Подробности она раскрыла в личном Telegram-канале.

По словам экс-ведущей программы «Время», курьер даже не помог ей после случившегося. До травмпункта она добралась самостоятельно. Там ей диагностировали перелом руки, трещину в запястье, а также ушибы обеих ног. Медики подозревали, что у нее могут быть переломаны и пальцы, но обошлось.

«Рука болит нечеловечески, отдает в голову. Ночь - это мучение, больно лежать, болят все ссадины и ушибы на теле. Не знаешь, как лечь», - заявила Мишина.

Телеведущая также рассказала, что, когда была в травмпункте, ей позвонили с работы и предложили задание. Она отказалась, объяснив ситуацию. Потом о разговоре с коллегой она сообщила врачу, а он обругал его.

«Сказал, что нормальные мужчины обычно предлагают красивым женщинам по ночам другое. Нежно забинтовав мне ногу, он зачем-то оставил свой телефон», - поделилась Ирина.

Ранее из больницы выписали пострадавшего в Курской области военкора Евгения Поддубного.