Актера из сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками в Москве

Актера из сериала «Склифосовский» Георгия Сагиашвили задержали в столице с наркотиками, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, ночью 32-летнего артиста, остановили на автомобиле каршеринга в Некрасовке. В разговоре с сотрудником правоохранительных органов Сагиашвили занервничал. Тогда был проведен личный досмотр, и у актера нашли «пакетик с неким веществом, подозрительно напоминающим наркотики». Находку отправили на экспертизу.

Уроженец Грузии Сагиашвили снимался в сериалах «Прометей», «Немодельное агентство», «Склифосовский», а также в фильме «С нуля».

Ранее сообщалось, что рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк) проверят на пропаганду наркотиков. Проверка началась после выступления артиста в Новосибирске, которое привлекло внимание представителей организации «Русская община». По мнению общественников, в его текстах содержится пропаганда наркотиков, хотя в Минкультуры России говорили, что концерт будет соответствовать традиционным ценностям.