Звезда шоу «Битва шефов» Павел Чеша мог совершить суицид в кафе в Краснодаре

Участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша мог совершить суицид в своем кафе в Краснодаре. Информация об этом стала известна РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что на данный момент следствие считает самоубийство основной версией гибели повара. Другие подробности пока не раскрываются.

В кафе Чеша произошел пожар, после которого в заведении нашли его тело. Telegram-канал Mash отмечал, что огонь начал распространяться ночью 25 сентября. Павел сам пытался справиться с возгоранием, но у него ничего не вышло.

Уточнялось, что в 2019 году повару диагностировали лейкемию. Но благодаря своевременному лечению он смог победить болезнь. Павел был женат, и шесть месяцев назад у него родилась дочь. Чеша обеспечивал всю семью.

К слову, с погибшим была знакома певица Лолита Милявская. Она призналась, что в день пожара могла находиться в кафе. Павел звал ее к себе на ужин, но она отказалась.

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